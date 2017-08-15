Макарова и Веснина отобрались на итоговый турнир WTA в парном разряде

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Россиянки в воскресенье победили на теннисном турнире в Торонто и в понедельник стали первыми в Чемпионской гонке WTA. В прошлом году Макарова и Веснина стали победительницами итогового турнира.

«Мы очень рады вернуться в Сингапур, чтобы защитить наш титул. У нас остались прекрасные воспоминания от Сингапура, и мы будем стараться показать свою лучшую игру, чтобы победить там вновь», — сказала Веснина.

Также сообщается, что участие в турнире себе обеспечил дуэт Чжань Юнжань (Тайвань)/Мартина Хингис (Швейцария).

Итоговый турнир WTA пройдет во второй половине октября в Сингапуре.