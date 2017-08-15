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15 августа 2017, 0:26 | Теннис | Спорт-Экспресс

Кудрявцева и Росольска вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде

Россиянка Алла Кудрявцева и полька Алисия Росольска пробились во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде, обыграв Анастасию Севастову из Латвии и Донну Векич из Хорватии.

Россиянка Алла Кудрявцева и полька <span class=error>Алисия</span> <span class=error>Росольска</span> пробились во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде обыграв Анастасию Севастову из Латвии и Донну <span class=error>Векич</span> из Хорватии. Увеличить
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Встреча закончилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 10:5.

В следующем круге турнира Кудрявцева и Росольска встретятся с победительницами матча Тимеа Бабош/Андреа Главачкова — Анна-Лена Гренефельд/Квета Пешке.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

КУДРЯВЦЕВА/Росольска (Россия/Польша) — Севастова/Векич (Латвия/Хорватия) — 3:6, 6:3, 10:5.
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