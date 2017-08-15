Кудрявцева и Росольска вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде
Россиянка Алла Кудрявцева и полька Алисия Росольска пробились во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде, обыграв Анастасию Севастову из Латвии и Донну Векич из Хорватии.
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Встреча закончилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 10:5.
В следующем круге турнира Кудрявцева и Росольска встретятся с победительницами матча Тимеа Бабош/Андреа Главачкова —
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 536 154 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
КУДРЯВЦЕВА/Росольска (Россия/Польша) — Севастова/Векич (Латвия/Хорватия) — 3:6, 6:3, 10:5.
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