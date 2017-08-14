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https://sport.mail.ru/news/tennis/30683027/
14 августа 2017, 23:34 | Теннис | Чемпионат.com

Гаврилова обыграла Младенович в первом круге соревнований в Цинциннати

Австралийка Дарья Гаврилова вышла во второй раунд турнира серии Premier в Цинциннати, победив француженку Кристину Младенович (13) со счётом 6:0, 7:6 (8:6).

Австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> вышла во второй раунд турнира серии Premier в Цинциннати победив француженку Кристину Младенович (13) со счётом 6:0 7:6 (8:6). Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 36 минут. Гаврилова ни разу не подала навылет, допустив при этом 11 двойных ошибок, и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Младенович 3 эйса, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В другом матче итальянка Камила Джорджи (Q) уверенно переиграла чешку Катержину Синякову — 6:2, 6:2. Во втором раунде Джорджи и Гаврилова сыграют друг с другом.
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