Гаврилова обыграла Младенович в первом круге соревнований в Цинциннати

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Поединок продолжался 1 час 36 минут. Гаврилова ни разу не подала навылет, допустив при этом 11 двойных ошибок, и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Младенович 3 эйса, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



В другом матче итальянка Камила Джорджи (Q) уверенно переиграла чешку Катержину Синякову — 6:2, 6:2. Во втором раунде Джорджи и Гаврилова сыграют друг с другом.