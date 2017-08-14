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https://sport.mail.ru/news/tennis/30682831/
14 августа 2017, 22:27 | Теннис | Чемпионат.com

Гаске обыграл Смита и стал первым соперником Надаля на «Мастерсе» в Цинциннати

Француз Ришар Гаске в двух сетах переиграл австралийца Джона-Патрика Смита (Q) в первом круге турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати — 6:4, 6:4.

Француз <span class=error>Ришар</span> <span class=error>Гаске</span> в двух сетах переиграл австралийца <nobr>Джона-Патрика</nobr> <span class=error>Смита</span> (Q) в первом круге турнира серии <span class=error>Мастерс</span> 1000 в Цинциннати — 6:4 6:4. Увеличить
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Именно Гаске станет первым соперником испанца Рафаэля Надаля на этих соревнованиях.

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. На счету Гаске 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. У Смита было 3 эйса, 1 двойная и 2 использованных брейк-пойнта из 5.

В других матчах дня хорват Иво Карлович одолел чеха Иржи Веселы со счётом 6:3, 3:6, 7:5, американец Дональд Янг проиграл своему соотечественнику Томми Полу (WC) — 4:6, 6:7 (4:7), а другой американец Митчелл Крюгер (Q) разгромил француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:1.
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