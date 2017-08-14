Медведев проиграл Фоньини в первом круге турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Италии Фабио Фоньини в первом круге турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати.
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Встреча, которая длилась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
За все время игры Фоньини 4 раза подал навылет, сделал 8 двойных ошибок и использовал 4
В следующей стадии турнира итальянец сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
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