Павлюченкова в трёх сетах проиграла Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати

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Отметим, что Анастасия вела со счётом 7:5, 4:1.



Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Цуренко 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Павлюченковой 4 эйса, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.



В следующем раунде Цуренко встретится со своей соотечественницей Элиной Свитолиной, которая по итогам этого турнира может стать первой ракеткой мира.