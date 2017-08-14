Павлюченкова в трёх сетах проиграла Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира серии Premier в Цинциннати, уступив украинке Лесе Цуренко в трёх партиях — 7:5, 6:7 (6:8), 0:6.
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Отметим, что Анастасия вела со счётом 7:5, 4:1.
Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Цуренко 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 7
В следующем раунде Цуренко встретится со своей соотечественницей Элиной Свитолиной, которая по итогам этого турнира может стать первой ракеткой мира.
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