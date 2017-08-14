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14 августа 2017, 20:57 | Теннис | Чемпионат.com

Квитова одержала волевую победу над Контавейт в 1-м круге турнира в Цинциннати

Чешка Петра Квитова (14) пробилась во второй раунд турнира серии Premier в Цинциннати.

Чешка Петра <span class=error>Квитова</span> (14) пробилась во второй раунд турнира серии Premier в Цинциннати. Увеличить
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В матче первого круга она одержала волевую победу над эстонкой Анетт Контавейт со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 6:3. Во втором сете Петра уступала с брейком — 2:4.

Поединок продолжался 2 часа 1 минуту. Обе теннисистки выполнили по 8 эйсов и допустили по 6 двойных ошибок. Петра реализовала 4 брейк-пойнта из 9, Анетт использовала 4 шанса из 8.

Следующей соперницей Квитовой станет либо американка Слоан Стивенс (WC), либо чешка Люси Шафаржова.

В другом матче первого круга Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии обыграла американку Лорен Дэвис — 6:3, 6:2.
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