21 августа Надаль вновь станет первой ракеткой мира, опередив Маррея

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Прошлогодний финалист, британец Энди Маррей, заранее отказался от участия в турнире и лишится 600 очков. В результате этого в лайв-рейтинге на счету Маррея 7150 очков. В активе Федерера 7155 баллов, а у Надаля — 7475.

Испанец находится вне зоны досягаемости всех остальных участников турнира. Надаль в последний раз был первой ракеткой мира больше трёх лет назад, 6 июля 2014 года. Суммарно он провёл на первой строчке 141 неделю — это седьмой результат в истории мужского тенниса.