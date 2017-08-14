21 августа Надаль вновь станет первой ракеткой мира, опередив Маррея
В связи с отказом швейцарца Роджера Федерера от выступления на «Мастерс 1000» в Цинциннати испанец Рафаэль Надаль официально гарантировал себе возвращение на первую строчку в следующий понедельник, 21 августа.
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Прошлогодний финалист, британец Энди Маррей, заранее отказался от участия в турнире и лишится 600 очков. В результате этого в
Испанец находится вне зоны досягаемости всех остальных участников турнира. Надаль в последний раз был первой ракеткой мира больше трёх лет назад, 6 июля 2014 года. Суммарно он провёл на первой строчке 141 неделю — это седьмой результат в истории мужского тенниса.
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