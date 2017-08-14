Федерер снялся с турнира в Цинциннати из-за травмы спины
Роджер Федерер, на прошлой неделе дошедший до финала «Мастерса» в Монреале и уступивший там Александру Звереву, снялся с турнира такой же категории в Цинциннати.
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Видимо, что-то случилось...
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Причиной стала травма спины, сообщает
В сезоне-2017 швейцарец, которому 8 августа исполнилось 36 лет, выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон), два «Мастерса» (в
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