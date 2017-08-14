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14 августа 2017, 19:18 | Теннис | Спорт-Экспресс

Федерер снялся с турнира в Цинциннати из-за травмы спины

Роджер Федерер, на прошлой неделе дошедший до финала «Мастерса» в Монреале и уступивший там Александру Звереву, снялся с турнира такой же категории в Цинциннати.

Роджер <span class=error>Федерер</span> на прошлой неделе дошедший до финала <span class=error>Мастерса</span> в Монреале и уступивший там Александру <span class=error>Звереву</span> снялся с турнира такой же категории в Цинциннати. Увеличить
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Причиной стала травма спины, сообщает пресс-служба соревнований.

В сезоне-2017 швейцарец, которому 8 августа исполнилось 36 лет, выиграл два турнира «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон), два «Мастерса» (в Индиан-Уэллсе и Майами) и состязания категории «500» в Халле.
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В связи с отказом швейцарца Роджера Федерера от выступления на «Мастерс 1000» в Цинциннати испанец Рафаэль Надаль официально гарантировал себе возвращение на первую строчку в следующий понедельник, 21 августа.
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