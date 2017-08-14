Федерер в ближайшие дни решит, выступит ли он на «Мастерсе» в Цинциннати

«Я приму решение по поводу того, сыграю ли в Цинциннати, в ближайшие дни. Нужно посмотреть, как я буду себя чувствовать после пяти дней матчей подряд, буду ли я готов к выступлению. Я нормально чувствовал себя всю неделю. Немного болели мышцы, но это связано с возвращением к соревнованиям и к выступлениям на харде. После отдыха и тренировок это всегда становится для тела небольшим потрясением.



Предпочту ли я стать первой ракеткой мира сейчас или в конце года? Конечно, лучше завершить сезон первым — это будет более значимым достижением. К тому же я уйду в отпуск в статусе первого в мире, что совсем неплохо. А если стану лидером перед US Open, то мне постоянно придётся обсуждать это с прессой, рассказывать, как я чувствую себя, вернув этот статус. Это мне нравится чуть меньше», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Если Роджер снимется с Цинциннати, то вне зависимости от других результатов турнира 21 августа первой ракеткой мира станет испанец Рафаэль Надаль.