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14 августа 2017, 11:05 | Теннис | БЕЛТА

Саснович вышла в основную сетку турнира в Цинциннати

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку представительного турнира в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке квалификационного этапа Александра Саснович переиграла американку Софию Кенин — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Теперь в первом раунде основного этапа Александра, занимающая сейчас 96-е место в мировом рейтинге, встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, у которой 38-я позиция.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (110) не смогла выйти в основную сетку, уступив хорватской теннисистке Донне Векич (50) — 6:2, 4:6, 1:6.

На турнире в американском Лэдисвилле (призовой фонд — $25 тыс.) победила белорусская теннисистка Вера Лапко (219), обыгравшая в решающем поединке словачку Анну Каролину Шмидлову (196) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).

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