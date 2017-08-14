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https://sport.mail.ru/news/tennis/30673607/
14 августа 2017, 9:38 | Теннис | Р-Спорт

Зверев вышел на 3-е место в Чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 14 авг — Р-Спорт. Александр Зверев из Германии вышел на третью строчку в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

Александр <span class=error>Зверев</span> из Германии вышел на третью строчку в Чемпионской гонке Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (ATP) обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации. Увеличить
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Зверев на минувшей неделе стал победителем турнира в Монреале, обыграв в финале швейцарца Роджера Федерера. Победа на турнире в Канаде позволила Звереву набрать 4165 очков и сместить с третьего места австрийца Доминика Тима.

Лучшим из россиян в гонке идет Карен Хачанов, опустившийся с 33-го на 36-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 14 августа:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7185 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 4165,

4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3355,

5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2905,

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585,

8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290,

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 2060,

10 (11). Сэм Куэрри (США) — 2030…

36 (33). Карен Хачанов (Россия) — 890…

43 (42). Андрей Рублев (Россия) — 779…

51 (47). Даниил Медведев (Россия) — 697…

78 (75). Андрей Кузнецов (Россия) — 501,

79 (86). Евгений Донской (Россия) — 494.
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