Зверев вышел на 3-е место в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 14 авг —
Р-Спорт. Александр Зверев из Германии вышел на третью строчку в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
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Зверев на минувшей неделе стал победителем турнира в Монреале, обыграв в финале швейцарца Роджера Федерера. Победа на турнире в Канаде позволила Звереву набрать 4165 очков и сместить с третьего места австрийца Доминика Тима.
Лучшим из россиян в гонке идет Карен Хачанов, опустившийся с 33-го на 36-е место.
Чемпионская гонка ATP, версия от 14 августа:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7185 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 4165,
4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3355,
5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2905,
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585,
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290,
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 2060,
10 (11). Сэм Куэрри (США) — 2030…
36 (33). Карен Хачанов (Россия) — 890…
43 (42). Андрей Рублев (Россия) — 779…
51 (47). Даниил Медведев (Россия) — 697…
78 (75). Андрей Кузнецов (Россия) — 501,
79 (86). Евгений Донской (Россия) — 494.
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