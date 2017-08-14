Роджер Федерер проиграл Александру Звереву в финале соревнований в Монреале

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Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за которые Александр сделал шесть эйсов и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Роджер дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 2:2.

Титул соревнований в Монреале стал для Зверева пятым в сезоне и шестым в карьере, принеся ему $894,585 призовых и 1000 баллов рейтинга.