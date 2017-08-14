Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30671985/
14 августа 2017, 0:46 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер проиграл Александру Звереву в финале соревнований в Монреале

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в решающем матче турнира Rogers Cup уступил немцу Александру Звереву, занимающему восьмое место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.

Третья ракетка мира швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> в решающем матче турнира Rogers Cup уступил немцу Александру <span class=error>Звереву</span> занимающему восьмое место мирового рейтинга — 6/3 6/4. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за которые Александр сделал шесть эйсов и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Роджер дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 2:2.

Титул соревнований в Монреале стал для Зверева пятым в сезоне и шестым в карьере, принеся ему $894,585 призовых и 1000 баллов рейтинга.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
14 августа

Роджер Федерер проиграл Александру Звереву в финале соревнований в Монреале

Цинциннати. Жиль Мюллер вышел во второй круг

Макарова и Веснина выиграли парный турнир в Торонто