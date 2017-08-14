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14 августа 2017, 0:15 | Теннис | GoTennis.ru

Макарова и Веснина выиграли парный турнир в Торонто

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале соревнований Rogers Cup оказались сильнее немки Анны-Лены Грёнефельд и чешки Кветы Пешке — 6/0, 6/4.

Российские теннисистки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> в финале соревнований Rogers Cup оказались сильнее немки <nobr>Анны-Лены</nobr> Грёнефельд и чешки <span class=error>Кветы</span> Пешке — 6/0 6/4. Увеличить
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За 1 час 1 минуту матча Екатерина и Елена сделали один эйс и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Анна-Лена и Квета реализовали один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок.

Титул турнира в Торонто принёс Макаровой и Весниной $143,600 призовых и 900 баллов рейтинга.
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