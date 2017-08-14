Макарова и Веснина выиграли парный турнир в Торонто
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале соревнований Rogers Cup оказались сильнее немки
Анны-Лены Грёнефельд и чешки Кветы Пешке — 6/0, 6/4.
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За 1 час 1 минуту матча Екатерина и Елена сделали один эйс и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как
Титул турнира в Торонто принёс Макаровой и Весниной $143,600 призовых и 900 баллов рейтинга.
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