Макарова и Веснина выиграли парный турнир в Торонто

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За 1 час 1 минуту матча Екатерина и Елена сделали один эйс и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Анна-Лена и Квета реализовали один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок.

Титул турнира в Торонто принёс Макаровой и Весниной $143,600 призовых и 900 баллов рейтинга.