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https://sport.mail.ru/news/tennis/30671580/
13 августа 2017, 23:00 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки в шестой раз за сезон уступила в финале

Датская теннисистка Каролин Возняцки проиграла украинке Элине Свитолиной в финале соревнований Rogers Cup в Торонто.

Таким образом, датчанка в шестой раз за сезон потерпела поражение в финале турнира WTA. При этом Каролин не взяла ни сета во всех финальных поединках.

В Дохе Возняцки уступила Каролине Плишковой, в Дубае — Свитолиной, в Майами — Йоханне Конте, в Истбурне — Плишковой, в Бостаде — Катержине Синяковой.
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