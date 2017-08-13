Каролин Возняцки в шестой раз за сезон уступила в финале
Датская теннисистка Каролин Возняцки проиграла украинке Элине Свитолиной в финале соревнований Rogers Cup в Торонто.
Таким образом, датчанка в шестой раз за сезон потерпела поражение в финале турнира WTA. При этом Каролин не взяла ни сета во всех финальных поединках.
В Дохе Возняцки уступила Каролине Плишковой, в Дубае — Свитолиной, в Майами — Йоханне Конте, в Истбурне — Плишковой, в Бостаде — Катержине Синяковой.
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