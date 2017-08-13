Каролин Возняцки в шестой раз за сезон уступила в финале

Таким образом, датчанка в шестой раз за сезон потерпела поражение в финале турнира WTA. При этом Каролин не взяла ни сета во всех финальных поединках.

В Дохе Возняцки уступила Каролине Плишковой, в Дубае — Свитолиной, в Майами — Йоханне Конте, в Истбурне — Плишковой, в Бостаде — Катержине Синяковой.