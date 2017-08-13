Цинциннати. Михаил Южный вышел в основную сетку, одолев Эрнеста Гулбиса

За 2 часа 8 минут матча Михаил сделал пять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Эрнест пятнадцать раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив девять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 6:3 в пользу Южного.

Соперник Михаила по первого кругу турнира в Цинциннати определится позднее.