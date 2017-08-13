Цинциннати. Михаил Южный вышел в основную сетку, одолев Эрнеста Гулбиса
98-я ракетка мира, российский теннисист Михаил Южный, в финале квалификации соревнований Western & Southern Open оказался сильнее латвийца Эрнеста Гулбиса, занимающего 275-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/1, 6/4.
За 2 часа 8 минут матча Михаил сделал пять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Эрнест пятнадцать раз подал навылет и реализовал один
Соперник Михаила по первого кругу турнира в Цинциннати определится позднее.
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