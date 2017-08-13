Экс игрок топ-50 Жемля завершил карьеру

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30-летний теннисист в мае 2013 года располагался на наивысшей для себя 43-й позиции в рейтинге АТР. В его активе финал турнира АТР в Вене в 2013 году, а также шесть титулов на турнирах серии «челленджер».