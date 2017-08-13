Экс игрок топ-50 Жемля завершил карьеру
294-я ракетка мира словенец Грега Жемля объявил о завершении карьеры.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
30-летний теннисист в мае 2013 года располагался на наивысшей для себя 43-й позиции в рейтинге АТР. В его активе финал турнира АТР в Вене в 2013 году, а также шесть титулов на турнирах серии «челленджер».
«Теннис всегда был и останется важной частью моей жизни. Но ощущения на корте уже не те, что были раньше. Я не чувствую необходимой энергии. Когда ты не получаешь удовольствия от того, чем занимаешься, надо
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter