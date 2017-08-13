Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30669789/
13 августа 2017, 16:57 | Теннис | Чемпионат.com

Экс игрок топ-50 Жемля завершил карьеру

294-я ракетка мира словенец Грега Жемля объявил о завершении карьеры.

294-я ракетка мира словенец <span class=error>Грега</span> <span class=error>Жемля</span> объявил о завершении карьеры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

30-летний теннисист в мае 2013 года располагался на наивысшей для себя 43-й позиции в рейтинге АТР. В его активе финал турнира АТР в Вене в 2013 году, а также шесть титулов на турнирах серии «челленджер».

«Теннис всегда был и останется важной частью моей жизни. Но ощущения на корте уже не те, что были раньше. Я не чувствую необходимой энергии. Когда ты не получаешь удовольствия от того, чем занимаешься, надо что-то менять. Я буду помогать юным словенским теннисистам развиваться и переходить во взрослый теннис», — приводит слова Жемли Tennis World.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев вошли в состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса

Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев вошли в состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов, Константин Кравчук и Даниил Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?