Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев вошли в состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса
МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов, Константин Кравчук и Даниил Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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Сборная России сыграет с командой Венгрии в
«В матче против команды Венгрии за нашу сборную сыграют Медведев, Хачанов, Рублев и Кравчук», — заявил Тарпищев.
В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.
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