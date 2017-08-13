Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев вошли в состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса

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Сборная России сыграет с командой Венгрии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Матч пройдет в Венгрии 15—17 сентября .

«В матче против команды Венгрии за нашу сборную сыграют Медведев, Хачанов, Рублев и Кравчук», — заявил Тарпищев.

В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.