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13 августа 2017, 16:48 | Теннис | ТАСС

Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев вошли в состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов, Константин Кравчук и Даниил Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Россияне сыграют с венграми <nobr>15—17 сентября</nobr> за право остаться на следующий сезон в Мировой группе. Увеличить
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Сборная России сыграет с командой Венгрии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Матч пройдет в Венгрии 15—17 сентября.

«В матче против команды Венгрии за нашу сборную сыграют Медведев, Хачанов, Рублев и Кравчук», — заявил Тарпищев.

В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.

В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон.
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