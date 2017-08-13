Теннисистки Макарова и Веснина возглавят Чемпионскую гонку WTA в парах в понедельник
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина выйдут на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) на следующей неделе после попадания в финал на турнире в Торонто, сообщается на официальном сайте WTA.
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Веснина и Макарова, которые в полуфинале турнира в Торонто в двух партиях победили дуэт Надежда Киченок/Анастасия Родионова (Украина/Австралия) — 6:4, 6:0, сместят с первой строчки швейцарку Мартину Хингис и Чжань Юнжань (Тайвань), которые завершили борьбу на стадии четвертьфинала турнира.
В текущем сезона россиянки одержали победы на Уимблдоне и турнире в Дубае. В активе Весниной 16 титулов на турнирах WTA в парном разряде, у Макаровой — 10.
Соперницами российской пары в финале турнира в Торонто будут немка
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