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13 августа 2017, 12:28 | Теннис | Р-Спорт

Теннисистки Макарова и Веснина возглавят Чемпионскую гонку WTA в парах в понедельник

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина выйдут на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) на следующей неделе после попадания в финал на турнире в Торонто, сообщается на официальном сайте WTA.

Российские теннисистки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> выйдут на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) на следующей неделе после попадания в финал на турнире в Торонто сообщается на официальном сайте WTA. Увеличить
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Веснина и Макарова, которые в полуфинале турнира в Торонто в двух партиях победили дуэт Надежда Киченок/Анастасия Родионова (Украина/Австралия) — 6:4, 6:0, сместят с первой строчки швейцарку Мартину Хингис и Чжань Юнжань (Тайвань), которые завершили борьбу на стадии четвертьфинала турнира.

В текущем сезона россиянки одержали победы на Уимблдоне и турнире в Дубае. В активе Весниной 16 титулов на турнирах WTA в парном разряде, у Макаровой — 10.

Соперницами российской пары в финале турнира в Торонто будут немка Анна-Лена Грёнефельд и чешка Квета Пешке (8).
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