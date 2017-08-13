Бублик сыграет в финале турнира в США

В полуфинале Бублик обыграл австралийца Сэма Грота — 7:6, 6:3. В решающем матче турнира казахстанец сразится с британцем Лиамом Броуди, который в другом полуфинале обыграл американца Тэйлора Фрица — 7:6, 6:3.



Бублик и Броуди не были сеянными на этом турнире, но выбили по одному сеянному сопернику на пути к решающему матчу. Бублик во втором круге соревнований прошел третью ракетку турнира, швейцарца Хенри Лааксонена — 6:1, 6:1.



Броуди же, который в основную сетку «одиночки» пробился через сито квалификации, еще на старте обыграл четвертого номера посева, бельгийца Рубена Бемелманса — 3:6, 6:4, 6:2.



Казахстанец, помимо третьей ракетки турнира, обыграл в четвертьфинале американца Дэнниса Новикова — 6:1, 6:4, а на старте одолел американца Митчела Крюгера — 6:3, 2:6, 6:4.



Дойдя до финала, Бублик гарантировал себе 8 тысяч 480 долларов призовых и 55 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).