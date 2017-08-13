Александр Зверев вышел в финал «Мастерса» в Монреале, где сыграет с Федерером
Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого превышает 4,6 миллиона долларов.
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Зверев, получивший от организаторов четвертый номер посева, в полуфинале в двух партиях нанес поражение представителю Канады Денису Шаповалову (wild card) — 6:4, 7:5. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.
Соперником восьмой ракетки мира в финале станет швейцарец Роджер Федерер, посеянный на турнире под вторым номером. Счет личного противостояния теннисистов — 2:1 в пользу швейцарца.
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