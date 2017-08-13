Мария Шарапова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы
ТАСС, 13 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати
из-за травмы руки. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я приехала в Цинциннати накануне, готовая к выступлению. Однако, следуя рекомендациям врачей в преддверии Открытого чемпионата США, я, к сожалению, вынуждена отказаться от участия в турнире
В первом круге россиянка должна была встретиться с победительницей «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко из Латвии. Шарапова занимает 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и попала в основную сетку турнира благодаря приглашению организаторов. В начале августа Шарапова также не смогла продолжить выступление на турнире в Торонто (Канада), снявшись перед матчем второго круга.
Россиянка весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира
Турнир в американском Цинциннати пройдет с 12 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $7,8 млн.
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