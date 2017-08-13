Теннисистки Макарова и Веснина вышли в финал турнира WTA в Торонто в парах

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В полуфинале российская пара, «посеянная» на турнире под первым номером, обыграла украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову со счетом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 1 минуту.