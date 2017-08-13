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13 августа 2017, 10:26 | Теннис | ТАСС

Теннисистки Макарова и Веснина вышли в финал турнира WTA в Торонто в парах

ТАСС, 13 августа. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто в парном разряде (общий призовой фонд — $2,4 млн).

В полуфинале российская пара обыграла украинку Надежду <span class=error>Киченок</span> и австралийку Анастасию <span class=error>Родионову</span> в двух сетах. Увеличить
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В полуфинале российская пара, «посеянная» на турнире под первым номером, обыграла украинку Надежду Киченок и австралийку Анастасию Родионову со счетом 6:4, 6:0. Встреча продлилась 1 час 1 минуту.

В финале турнира, который пройдет в воскресенье, россиянки сыграют с победителем матча между чешской парой Люси Шафаржова и Барбора Стрыцова против Анны-Лены Грёнефельд (Германия) и Кветы Пешке (Чехия).
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