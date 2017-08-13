Роджер Федерер вышел в финал турнира в Монреале
Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в полуфинале турнира в Монреале оказался сильнее голландца Робина Хаазе, занимающего 52-е место мирового рейтинга, — 6/3, 7/6 (5).
Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут, за которые Роджер сделал девять эйсов и два брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Робин выполнил девять подач навылет и реализовал один
В финальном поединке соревнований Rogers Cup Федерер сыграет либо с немцем Александром Зверевым, либо с канадцем Денисом Шаповаловым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter