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13 августа 2017, 0:13 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер вышел в финал турнира в Монреале

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, в полуфинале турнира в Монреале оказался сильнее голландца Робина Хаазе, занимающего 52-е место мирового рейтинга, — 6/3, 7/6 (5).

Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут, за которые Роджер сделал девять эйсов и два брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Робин выполнил девять подач навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу швейцарца.

В финальном поединке соревнований Rogers Cup Федерер сыграет либо с немцем Александром Зверевым, либо с канадцем Денисом Шаповаловым.
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