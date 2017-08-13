Роджер Федерер вышел в финал турнира в Монреале

Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут, за которые Роджер сделал девять эйсов и два брейка, один раз ошибившись при подаче. Тогда как Робин выполнил девять подач навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу швейцарца.

В финальном поединке соревнований Rogers Cup Федерер сыграет либо с немцем Александром Зверевым, либо с канадцем Денисом Шаповаловым.