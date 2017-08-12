Михаил Южный с победы начал выступление в квалификации соревнований в Цинциннати

За время матча, продлившегося 1 час 58 минут, 98-я ракетка мира, 35-летний Михаил, сделал три эйса и семь брейков, двенадцать раз ошибившись при подаче. 27-летний Раду, занимающий 136-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил пять подач навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил девять двойных ошибок. Россиянин сравнял счёт в личных встречах игроков — 1:1.