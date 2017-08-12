Михаил Южный с победы начал выступление в квалификации соревнований в Цинциннати
Российский теннисист Михаил Южный преодолел барьер первого круга квалификации турнира в Цинциннати, обыграв в трёх сетах молдаванина Раду Албота, — 4/6, 6/4, 6/0.
За время матча, продлившегося 1 час 58 минут, 98-я ракетка мира, 35-летний Михаил, сделал три эйса и семь брейков, двенадцать раз ошибившись при подаче. 27-летний Раду, занимающий 136-ю строчку мировой табели о рангах, выполнил пять подач навылет, реализовал четыре
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