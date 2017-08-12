Каролин Возняцки в шестой раз в сезоне сыграет в финале турнира WTA
Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в финал турнира в Торонто благодаря победе над американкой Слоан Стивенс.
Отметим, что это будет шестой финал Возняцки на одиночных турнирах WTA в текущем сезоне. По этому показателю датчанка остаётся лидером сезона.
При этом предыдущие пять финалов 27-летняя уроженка Оденсе проиграла.
В титульном поединке соревнований Rogers Cup Каролин сыграет либо с румынкой Симоной Халеп, либо с украинкой Элиной Свитолиной.
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