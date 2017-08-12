Цинциннати. Андрей Рублёв не смог одолеть Эрнеста Гулбиса
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог барьер первого круга квалификации турнира в Цинциннати (США), уступив в двух сетах латвийцу Эрнесту Гулбису, — 2/6, 4/6.
Матч продлился 1 час 16 минут. 53-я ракетка мира, 19-летний Андрей, отметился тремя эйсами и шестью ошибками при подаче. 28-летний Эрнест, занимающий 275-ю позицию в мировой классификации, выполнил тринадцать подач навылет, реализовал три
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter