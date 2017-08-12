Цинциннати. Андрей Рублёв не смог одолеть Эрнеста Гулбиса

Матч продлился 1 час 16 минут. 53-я ракетка мира, 19-летний Андрей, отметился тремя эйсами и шестью ошибками при подаче. 28-летний Эрнест, занимающий 275-ю позицию в мировой классификации, выполнил тринадцать подач навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил пять двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.