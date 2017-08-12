Каролин Возняцки стала финалисткой «Премьера» в Торонто
Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в финал турнира в Торонто, переиграв в двух сетах американку Слоан Стивенс, — 6/2, 6/3.
Поединок продлился 1 час 23 минуты. Шестая ракетка мира, 27-летняя Каролин, сделала четыре эйса и шесть брейков, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Слоан, занимающая 934-ю строчку мировой табели о рангах, выполнила одну подачу навылет, реализовала три
В финале соревнований Rogers Cup Возняцки сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с румынкой Симоной Халеп.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter