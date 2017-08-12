Каролин Возняцки стала финалисткой «Премьера» в Торонто

Поединок продлился 1 час 23 минуты. Шестая ракетка мира, 27-летняя Каролин, сделала четыре эйса и шесть брейков, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Слоан, занимающая 934-ю строчку мировой табели о рангах, выполнила одну подачу навылет, реализовала три брейк-пойнта и допустила столько же двойных ошибок. Датчанка продолжает лидировать в очном противостоянии спортсменок — 6:1.

В финале соревнований Rogers Cup Возняцки сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с румынкой Симоной Халеп.