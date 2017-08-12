Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30666306/
12 августа 2017, 22:01 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки стала финалисткой «Премьера» в Торонто

Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в финал турнира в Торонто, переиграв в двух сетах американку Слоан Стивенс, — 6/2, 6/3.

Поединок продлился 1 час 23 минуты. Шестая ракетка мира, 27-летняя Каролин, сделала четыре эйса и шесть брейков, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Слоан, занимающая 934-ю строчку мировой табели о рангах, выполнила одну подачу навылет, реализовала три брейк-пойнта и допустила столько же двойных ошибок. Датчанка продолжает лидировать в очном противостоянии спортсменок — 6:1.

В финале соревнований Rogers Cup Возняцки сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с румынкой Симоной Халеп.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Екатерина Александрова обыграла Йоханну Ларссон в квалификации турнира в Цинциннати

Екатерина Александрова обыграла Йоханну Ларссон в квалификации турнира в Цинциннати

88-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова, на старте квалификации турнира в Цинциннати победила шведку Йоханну Ларссон, занимающую 52-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (5).
Еще 7 новостей  Все новости
12 августа

Каролин Возняцки стала финалисткой "Премьера" в Торонто

Екатерина Александрова обыграла Йоханну Ларссон в квалификации турнира в Цинциннати

Денис Шаповалов отказался от участие в "Мастерсе" в Цинциннати