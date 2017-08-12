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https://sport.mail.ru/news/tennis/30666018/
12 августа 2017, 21:20 | Теннис | БЕЛТА

Александра Саснович вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в США

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно начала выступление в квалификации крупного турнира в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого раунда Саснович, занимающая 94-е место в рейтинге WTA, одолела бельгийскую теннисистку Элис Мертенс, которая находится на 46-й позиции мирового рейтинга — 2:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 ч. 30 мин. Следующей соперницей Александры Саснович будет американка София Кенин (141-й номер рейтинга WTA).

Еще одна белоруска Арина Соболнеко (111) в первом матче встретится с британской теннисисткой Хизер Уотсон (71).

Чтобы пробиться в число участниц основной сетки нужно преодолеть три квалификационных барьера.

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