Александра Саснович вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в США
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно начала выступление в квалификации крупного турнира в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке первого раунда Саснович, занимающая 94-е место в рейтинге WTA, одолела бельгийскую теннисистку Элис Мертенс, которая находится на 46-й позиции мирового рейтинга — 2:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 ч. 30 мин. Следующей соперницей Александры Саснович будет американка София Кенин (141-й номер рейтинга WTA).
Еще одна белоруска Арина Соболнеко (111) в первом матче встретится с британской теннисисткой Хизер Уотсон (71).
Чтобы пробиться в число участниц основной сетки нужно преодолеть три квалификационных барьера.
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