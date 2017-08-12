Александра Саснович вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в США

В поединке первого раунда Саснович, занимающая 94-е место в рейтинге WTA, одолела бельгийскую теннисистку Элис Мертенс, которая находится на 46-й позиции мирового рейтинга — 2:6, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 ч. 30 мин. Следующей соперницей Александры Саснович будет американка София Кенин (141-й номер рейтинга WTA).

Еще одна белоруска Арина Соболнеко (111) в первом матче встретится с британской теннисисткой Хизер Уотсон (71).

Чтобы пробиться в число участниц основной сетки нужно преодолеть три квалификационных барьера.