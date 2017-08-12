Rogers Cup. Элина Свитолина взяла верх над Гарбин Мугурусой
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Торонто, обыграв в трёх сетах испанку Гарбин Мугурусу, — 4/6, 6/4, 6/3.
Поединок продлился 2 часа 8 минут. Пятая ракетка мира, 22-летняя Элина, сделала семь брейков и четыре эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 23-летняя Гарбин, занимающая четвёртое место в рейтинге WTA, выполнила пять подач навылет, реализовала шесть
В полуфинале соревнований Rogers Cup Свитолина сразится с румынкой Симоной Халеп.
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