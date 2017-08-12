Виталия Дьяченко стала чемпионкой турнира ITF в Великобритании
Российская теннисистка Виталия Дьяченко выиграла соревнования ITF в Чизвике (Великобритания), победив в финале словачку Викторию Кузьмову, — 6/3, 6/4.
За время матча, продлившегося 1 час 34 минуты, 354-я ракетка мира, 27-летняя Виталия, записала в свой актив три эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. 19-летняя Виктория, занимающая 138-е место в рейтинге WTA, реализовала три
Титул на данных соревнованиях стал для Дьяченко первым в текущем сезоне и принёс ей 50 рейтинговых очков.
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