Виталия Дьяченко стала чемпионкой турнира ITF в Великобритании

За время матча, продлившегося 1 час 34 минуты, 354-я ракетка мира, 27-летняя Виталия, записала в свой актив три эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. 19-летняя Виктория, занимающая 138-е место в рейтинге WTA, реализовала три брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Россиянка увеличила преимущество в личных встречах спортсменок — 2:0.

Титул на данных соревнованиях стал для Дьяченко первым в текущем сезоне и принёс ей 50 рейтинговых очков.