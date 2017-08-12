Денис Шаповалов: Всё ещё восхищаюсь, когда вижу Федерера в раздевалке
Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о своём отношении к швейцарцу Роджеру Федереру.
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«Он мой кумир, и я каждый раз восхищаюсь, когда вижу его в раздевалку. Горжусь тем, что он посмотрел весь мой матч. Комплименты от Роджера — это серьёзное достижение, они прибавляют мне уверенности. Я понял, что нахожусь на правильном пути», — цитирует Дениса Tennis World.
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