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12 августа 2017, 16:42 | Теннис | GoTennis.ru

Денис Шаповалов: Всё ещё восхищаюсь, когда вижу Федерера в раздевалке

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о своём отношении к швейцарцу Роджеру Федереру.

Канадский теннисист Денис <span class=error>Шаповалов</span> рассказал о своём отношении к швейцарцу Роджеру <span class=error>Федереру</span>. Увеличить
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«Он мой кумир, и я каждый раз восхищаюсь, когда вижу его в раздевалку. Горжусь тем, что он посмотрел весь мой матч. Комплименты от Роджера — это серьёзное достижение, они прибавляют мне уверенности. Я понял, что нахожусь на правильном пути», — цитирует Дениса Tennis World.
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