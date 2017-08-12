В квалификации турниров в Цинциннати сегодня сыграют пять россиян

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20:00 по московскому времени. Михаил Южный (Россия) — Раду Албот (Молдова)



20:00 по московскому времени. Андрей Рублёв (Россия) — Эрнест Гулбис (Латвия)



17:00 по московскому времени. Евгения Родина (Россия) — Софья Кенин (США)



18:30 по московскому времени. Екатерина Александрова (Россия) — Йоханна Ларссон (Швеция)



21:30 по московскому времени. Наталья Вихлянцева (Россия) — Катерина Бондаренко (Украина).