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12 августа 2017, 15:39 | Теннис | GoTennis.ru

В квалификации турниров в Цинциннати сегодня сыграют пять россиян

Сегодня, в субботу, 12 августа, стартуют квалификационные матчи соревнований Western & Southern Open. Сегодня на корты выйдут пятеро российских теннисистов.

Сегодня в субботу 12 августа стартуют квалификационные матчи соревнований Western & Southern <span class=error>Open</span>. Сегодня на корты выйдут пятеро российских теннисистов. Увеличить
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20:00 по московскому времени. Михаил Южный (Россия) — Раду Албот (Молдова)

20:00 по московскому времени. Андрей Рублёв (Россия) — Эрнест Гулбис (Латвия)

17:00 по московскому времени. Евгения Родина (Россия) — Софья Кенин (США)

18:30 по московскому времени. Екатерина Александрова (Россия) — Йоханна Ларссон (Швеция)

21:30 по московскому времени. Наталья Вихлянцева (Россия) — Катерина Бондаренко (Украина).
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Лю Йен-Сун выиграл «Челленджер» в Китае

Лю Йен-Сун выиграл «Челленджер» в Китае

70-я ракетка мира, тайваньский теннисист Лю Йен-Сун, в финале турнира категории «Челленджер» в китайском городе Цзинань одолел литовца Ричардаса Беранкиса, занимающего 196-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/1.
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12 августа

В квалификации турниров в Цинциннати сегодня сыграют пять россиян

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