В квалификации турниров в Цинциннати сегодня сыграют пять россиян
Сегодня, в субботу, 12 августа, стартуют квалификационные матчи соревнований Western & Southern Open. Сегодня на корты выйдут пятеро российских теннисистов.
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20:00 по московскому времени. Михаил Южный (Россия) — Раду Албот (Молдова)
20:00 по московскому времени. Андрей Рублёв (Россия) — Эрнест Гулбис (Латвия)
17:00 по московскому времени. Евгения Родина (Россия) — Софья Кенин (США)
18:30 по московскому времени. Екатерина Александрова (Россия) — Йоханна Ларссон (Швеция)
21:30 по московскому времени. Наталья Вихлянцева (Россия) — Катерина Бондаренко (Украина).
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