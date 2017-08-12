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12 августа 2017, 15:24 | Теннис | GoTennis.ru

Лю Йен-Сун выиграл «Челленджер» в Китае

70-я ракетка мира, тайваньский теннисист Лю Йен-Сун, в финале турнира категории «Челленджер» в китайском городе Цзинань одолел литовца Ричардаса Беранкиса, занимающего 196-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/1.

70-я ракетка мира тайваньский теннисист Лю <nobr>Йен-Сун</nobr> в финале турнира категории Челленджер в китайском городе Цзинань одолел литовца <span class=error>Ричардаса</span> Беранкиса занимающего 196-е место мирового рейтинга — 6/3 6/1. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час, за которые Лю сделал по четыре эйса и брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Ричардас трижды подал навылет и не допустил двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал равным 1:1.

Этот титул стал для Йен-Суна третьим на «Челленджерах» в сезоне, принеся ему $21,600 призовых и 110 баллов рейтинга.
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