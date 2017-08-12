Лю Йен-Сун выиграл «Челленджер» в Китае
70-я ракетка мира, тайваньский теннисист Лю
Йен-Сун, в финале турнира категории «Челленджер» в китайском городе Цзинань одолел литовца Ричардаса Беранкиса, занимающего 196-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/1.
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Спортсмены провели на корте 1 час, за которые Лю сделал по четыре эйса и брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Ричардас трижды подал навылет и не допустил двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал равным 1:1.
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