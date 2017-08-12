Рафаэль Надаль предложил рассчитывать Рейтинг АТР по итогам двух лет
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что недоволен современной системой подсчёта рейтинговых очков.
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«Я и раньше говорил, что нынешний формат календаря не работает. Я предлагаю сделать, чтобы Рейтинг считался по итогам двух сезонов, а не по итогам одного. Это защитит игроков и поможет им делать важные паузы для отдыха.
Сегодня тебе просто нельзя отдыхать, если ты находишься высоко в рейтинге. Роджер, Новак, Энди и я
Но в целом травмы и старение оказывают заметное влияние на спортсменов, а нынешний формат календаря не даёт нам отдыхать. Расписание не так просто поменять. Когда ты становишься старше, тебе нужно больше отдыхать, тебе нужны периоды покоя, иначе ты не справишься», — цитирует Надаля Metro.
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