Рафаэль Надаль предложил рассчитывать Рейтинг АТР по итогам двух лет

«Я и раньше говорил, что нынешний формат календаря не работает. Я предлагаю сделать, чтобы Рейтинг считался по итогам двух сезонов, а не по итогам одного. Это защитит игроков и поможет им делать важные паузы для отдыха.



Сегодня тебе просто нельзя отдыхать, если ты находишься высоко в рейтинге. Роджер, Новак, Энди и я каким-то образом выкраиваем недели отдыха, потому что можем пожертвовать несколькими сотнями очков.



Но в целом травмы и старение оказывают заметное влияние на спортсменов, а нынешний формат календаря не даёт нам отдыхать. Расписание не так просто поменять. Когда ты становишься старше, тебе нужно больше отдыхать, тебе нужны периоды покоя, иначе ты не справишься», — цитирует Надаля Metro.