Зеркало треснуло

Напомним, что в 2016 году Вика объявила о том, что у них с бойфрендом Билли МакКигом будет ребенок. После рождения сына теннисистка вернулась на корт. Однако в июле текущего года пара распалась, МакКиг уехал в Беверли-Хиллз и прямиком направился в суд, где заявил, что обеспокоен… похищением ребенка! В короткий срок суд постановил, что малыш Азаренко должен вернуться в Лос-Анджелес. В ответ на этот шаг Вика заручилась помощью одного из лучших израильских адвокатов в области семейного права Зива Вальнера. Впереди большие разбирательства.

Еще в апреле довольные молодые родители Вика и МакКиг давали интервью журналисту «Нью-Йорк таймс», в котором смеялись и дурачились. Вика хвалила своего спутника:



— Ты не можешь знать, кто и как отреагирует на необходимость стать отцом в молодом возрасте. Благо Билли ласковый, он очень любит Лео. Он понимает, чего я хочу прямо сейчас, и он готов пожертвовать своим временем для семьи, чтобы следующие пять-шесть лет я могла играть и завершить один из этапов своей жизни.



Билли МакКигу 27 лет, Вика его на год старше. Они встретились на Кауаи (один из основных Гавайских островов), куда Азаренко приехала к друзьям: серфингисту Лэрду Гамильтону и его жене Габриэль Рис. МакКиг работал главным тренером гольф-клуба на фешенебельном курорте, женским вниманием обделен не был и слыл едва ли не главным местным красавчиком. Про них с Викой говорили, что «у Билли уживчивый характер, который хорошо контрастирует с бурей страстей Азаренко». Сам парень о своей спутнице говорил с юмором:



— Вика настолько сильная, что я ночью остаюсь без одеяла, она его стаскивает на себя, когда спит…

Суд, состоявшийся в среду, выиграла Азаренко и получила право ночевать с сыном. Бывшая пара вроде как договорилась о равном времени, которое Вика и Билли будут проводить рядом с Лео. Но дело об опеке только началось…



P. S. Пока верстался номер, стало известно, что Виктория Азаренко официально снялась с турнира в Цинциннати, который стартует 14 августа. По личным обстоятельствам…

Сергей АТКИНСОН