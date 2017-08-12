Зеркало треснуло
Внезапная новость вновь заставила всех обратить внимание на Викторию Азаренко, которая уже много лет остается едва ли не главным поставщиком сенсаций на белорусский медиарынок. Увы, новость со спортом не связана, а касается личной жизни нашей лучшей теннисистки. Азаренко пришлось нанять адвоката для решения вопроса об опеке над сыном.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что в 2016 году Вика объявила о том, что у них с бойфрендом Билли МакКигом будет ребенок. После рождения сына теннисистка вернулась на корт. Однако в июле текущего года пара распалась, МакКиг уехал в
Еще в апреле довольные молодые родители Вика и МакКиг давали интервью журналисту «Нью-Йорк таймс», в котором смеялись и дурачились. Вика хвалила своего спутника:
— Ты не можешь знать, кто и как отреагирует на необходимость стать отцом в молодом возрасте. Благо Билли ласковый, он очень любит Лео. Он понимает, чего я хочу прямо сейчас, и он готов пожертвовать своим временем для семьи, чтобы следующие
Билли МакКигу 27 лет, Вика его на год старше. Они встретились на Кауаи (один из основных Гавайских островов), куда Азаренко приехала к друзьям: серфингисту Лэрду Гамильтону и его жене Габриэль Рис. МакКиг работал главным тренером
— Вика настолько сильная, что я ночью остаюсь без одеяла, она его стаскивает на себя, когда спит…
Суд, состоявшийся в среду, выиграла Азаренко и получила право ночевать с сыном. Бывшая пара вроде как договорилась о равном времени, которое Вика и Билли будут проводить рядом с Лео. Но дело об опеке только началось…
Сергей АТКИНСОН
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