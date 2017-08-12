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12 августа 2017, 13:56 | Теннис | СБ - Беларусь сегодня

Зеркало треснуло

Внезапная новость вновь заставила всех обратить внимание на Викторию Азаренко, которая уже много лет остается едва ли не главным поставщиком сенсаций на белорусский медиарынок. Увы, новость со спортом не связана, а касается личной жизни нашей лучшей теннисистки. Азаренко пришлось нанять адвоката для решения вопроса об опеке над сыном.

Внезапная новость вновь заставила всех обратить внимание на Викторию <span class=error>Азаренко</span> которая уже много лет остается едва ли не главным поставщиком сенсаций на белорусский медиарынок. Увы новость со спортом не связана а касается личной жизни нашей лучшей теннисистки. <span class=error>Азаренко</span> пришлось нанять адвоката для решения вопроса об опеке над сыном.<br /> Увеличить
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Напомним, что в 2016 году Вика объявила о том, что у них с бойфрендом Билли МакКигом будет ребенок. После рождения сына теннисистка вернулась на корт. Однако в июле текущего года пара распалась, МакКиг уехал в Беверли-Хиллз и прямиком направился в суд, где заявил, что обеспокоен… похищением ребенка! В короткий срок суд постановил, что малыш Азаренко должен вернуться в Лос-Анджелес. В ответ на этот шаг Вика заручилась помощью одного из лучших израильских адвокатов в области семейного права Зива Вальнера. Впереди большие разбирательства.

Еще в апреле довольные молодые родители Вика и МакКиг давали интервью журналисту «Нью-Йорк таймс», в котором смеялись и дурачились. Вика хвалила своего спутника:

— Ты не можешь знать, кто и как отреагирует на необходимость стать отцом в молодом возрасте. Благо Билли ласковый, он очень любит Лео. Он понимает, чего я хочу прямо сейчас, и он готов пожертвовать своим временем для семьи, чтобы следующие пять-шесть лет я могла играть и завершить один из этапов своей жизни.

Билли МакКигу 27 лет, Вика его на год старше. Они встретились на Кауаи (один из основных Гавайских островов), куда Азаренко приехала к друзьям: серфингисту Лэрду Гамильтону и его жене Габриэль Рис. МакКиг работал главным тренером гольф-клуба на фешенебельном курорте, женским вниманием обделен не был и слыл едва ли не главным местным красавчиком. Про них с Викой говорили, что «у Билли уживчивый характер, который хорошо контрастирует с бурей страстей Азаренко». Сам парень о своей спутнице говорил с юмором:

— Вика настолько сильная, что я ночью остаюсь без одеяла, она его стаскивает на себя, когда спит…

Суд, состоявшийся в среду, выиграла Азаренко и получила право ночевать с сыном. Бывшая пара вроде как договорилась о равном времени, которое Вика и Билли будут проводить рядом с Лео. Но дело об опеке только началось…

P. S. Пока верстался номер, стало известно, что Виктория Азаренко официально снялась с турнира в Цинциннати, который стартует 14 августа. По личным обстоятельствам…

Сергей АТКИНСОН

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СМИ: Виктория Азаренко может пропустить US Open из-за суда по опеке над сыном

СМИ: Виктория Азаренко может пропустить US Open из-за суда по опеке над сыном

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко может пропустить открытый чемпионат США по теннису из-за суда по делу об опекунстве над сыном Лео. Об этом рассказала американский адвокат белорусской теннисистки Лаура Вассер, сообщают информагентства.
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