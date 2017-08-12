Сегодня день рождения у Пита Сампраса!

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Пит Сампрас родился 12 августа 1971 года в Вашингтоне. Профессиональную карьеру начал в 1988 году. За время выступлений выиграл 64 турнира АТР, заработав при этом $43,280,489.