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https://sport.mail.ru/news/tennis/30663551/
12 августа 2017, 13:22 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Пита Сампраса!

Сегодня свой 46-й день рождения отмечает знаменитый американский теннисист Пит Сампрас. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Пита и желает ему доброго здоровья и успехов во всех начинаниях.

Сегодня свой 46-й день рождения отмечает знаменитый американский теннисист <span class=error>Пит</span> <span class=error>Сампрас</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Пита и желает ему доброго здоровья и успехов во всех начинаниях. Увеличить
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Пит Сампрас родился 12 августа 1971 года в Вашингтоне. Профессиональную карьеру начал в 1988 году. За время выступлений выиграл 64 турнира АТР, заработав при этом $43,280,489.
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