Сегодня день рождения у Пита Сампраса!
Сегодня свой 46-й день рождения отмечает знаменитый американский теннисист Пит Сампрас. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Пита и желает ему доброго здоровья и успехов во всех начинаниях.
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Пит Сампрас родился 12 августа 1971 года в Вашингтоне. Профессиональную карьеру начал в 1988 году. За время выступлений выиграл 64 турнира АТР, заработав при этом $43,280,489.
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