Торонто. Арина Родионова увидела медведя во дворике своего дома (видео)
Австралийская теннисистка Арина Родионова рассказала о забавной ситуации, произошедшей с ней в Торонто.
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«Эй, канадцы! А это нормально, если ты видишь медведя в своём дворике во время ужина? Я пытаюсь решить, задержаться ли в этой стране или бежать отсюда первым же рейсом. Я больше привыкла к паукам…» — написала Арина в инстаграме.
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