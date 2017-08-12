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https://sport.mail.ru/news/tennis/30663550/
12 августа 2017, 14:12 | Теннис | GoTennis.ru

Торонто. Арина Родионова увидела медведя во дворике своего дома (видео)

Австралийская теннисистка Арина Родионова рассказала о забавной ситуации, произошедшей с ней в Торонто.

Австралийская теннисистка Арина <span class=error>Родионова</span> рассказала о забавной ситуации произошедшей с ней в Торонто. Увеличить
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«Эй, канадцы! А это нормально, если ты видишь медведя в своём дворике во время ужина? Я пытаюсь решить, задержаться ли в этой стране или бежать отсюда первым же рейсом. Я больше привыкла к паукам…» — написала Арина в инстаграме.
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