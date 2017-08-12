Денис Шаповалов: Я воспользовался паузой из-за дождя

«На этой неделе меня уже несколько раз прижимали к стене, и я очень рад, что в таких ситуациях я показываю свой лучший теннис. Это доказывает, что я сильно прибавил в психологии. Теперь я меньше волнуюсь в ключевые моменты.



Что происходило после победы над Надалем? Я пообщался с журналистами, а потом даже и не помню. Сходил на массаж, поработал с физиотерапевтом — всё как обычно. Поехал домой, где меня все ждали — никто не спал! Мы поговорили, а в час ночи я попробовал заснуть. Но на это потребовалось два часа. Было сложно отложить телефон.



Спал часов до одиннадцати утра, так что всё нормально. В пятницу мы мало тренировались, потому что в четверг у меня были судороги. Я чувствовал себя истощённым, так что мы мало работали.



Встречу с Маннарино я начал очень медленно, потому что Надаль меня истощил. А в первом сете соперник был очень агрессивен, так что дождь мне очень помог. Я решил, что это должно стать поворотным моментом. Маннарино успокоился, а я этим воспользовался», — цитирует Дениса пресс-служба АТР.