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https://sport.mail.ru/news/tennis/30662854/
12 августа 2017, 11:12 | Теннис | GoTennis.ru

Денис Шаповалов: Я воспользовался паузой из-за дождя

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу над французом Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Монреале.

Канадский теннисист Денис <span class=error>Шаповалов</span> прокомментировал победу над французом Адрианом <span class=error>Маннарино</span> в четвертьфинале турнира в Монреале. Увеличить
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«На этой неделе меня уже несколько раз прижимали к стене, и я очень рад, что в таких ситуациях я показываю свой лучший теннис. Это доказывает, что я сильно прибавил в психологии. Теперь я меньше волнуюсь в ключевые моменты.

Что происходило после победы над Надалем? Я пообщался с журналистами, а потом даже и не помню. Сходил на массаж, поработал с физиотерапевтом — всё как обычно. Поехал домой, где меня все ждали — никто не спал! Мы поговорили, а в час ночи я попробовал заснуть. Но на это потребовалось два часа. Было сложно отложить телефон.

Спал часов до одиннадцати утра, так что всё нормально. В пятницу мы мало тренировались, потому что в четверг у меня были судороги. Я чувствовал себя истощённым, так что мы мало работали.

Встречу с Маннарино я начал очень медленно, потому что Надаль меня истощил. А в первом сете соперник был очень агрессивен, так что дождь мне очень помог. Я решил, что это должно стать поворотным моментом. Маннарино успокоился, а я этим воспользовался», — цитирует Дениса пресс-служба АТР.
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