Александр Зверев: В матче с Шаповаловым нужно будет показать свой лучший теннис
Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от встречи с канадцем Денисом Шаповаловым в полуфинале турнира в Монреале.
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«Денис — большой молодец: она показывает великолепный теннис и смог добраться до одной второй. Он очень молод, но играет просто невероятно. Мне нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы усложнить ему жизнь. Надеюсь, что это будет крутой матч», — цитирует Зверева
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