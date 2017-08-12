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12 августа 2017, 11:11 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев: В матче с Шаповаловым нужно будет показать свой лучший теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от встречи с канадцем Денисом Шаповаловым в полуфинале турнира в Монреале.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> поделился ожиданиями от встречи с канадцем Денисом Шаповаловым в полуфинале турнира в Монреале. Увеличить
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«Денис — большой молодец: она показывает великолепный теннис и смог добраться до одной второй. Он очень молод, но играет просто невероятно. Мне нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы усложнить ему жизнь. Надеюсь, что это будет крутой матч», — цитирует Зверева пресс-служба Тура.
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