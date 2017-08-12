Цинциннати. Превью турниров АТР и WTA

Данный турнир в текущем сезоне состоится уже в сто шестнадцатый раз. Под названием Cincinnati Open он был впервые проведён 18 сентября 1899 года, и является старейшим турниром в США, ни разу не менявшим своей прописки.



В последние годы соревнования проводятся в пригороде Цинциннати — Мэйсоне. Там расположен комплекс Lindner Family Tennis Center, который по-своему тоже является уникальным, ведь это единственный, если не считать «мэйджоров», спорткомплекс, имеющий сразу три центральных корта.



Чаще всего на мужском турнире Western & Southern Open, носящем имя крупной финансовой группы, побеждали местные игроки. Среди его чемпионов значатся: Стэн Смит, Джимми Коннорс, Джон Макинрой, Пит Сампрас, Андре Агасси, Майкл Чанг и Энди Роддик. Но при этом рекордсменом по числу побед на турнире за историю Открытой эры является швейцарец Роджер Федерер, выигрывавший данные соревнования семь раз. Также стоит отметить, что ни одному российскому теннисисту не удавалось дойти здесь до финала.



В текущем сезоне посев возглавил испанец Рафаэль Надаль. Пока что Рафа не демонстрирует тот уровень тенниса, который позволит ему оправдывать звание одного из фаворитов хардовой серии. И результат «Мастерса» этой недели — в Монреале — этому не способствует. В Цинциннати Надаль должен побеждать в стартовом матче — против квалифайера или Ришара Гаске — но уже в третьем круге ему придётся очень нелегко: там испанца будет поджидать Жиль Мюллер, который не против развить травяной успех.



А в четвертьфинале победителю этой встречи придётся ещё сложнее — фаворита второй четверти определить куда сложнее — все хороши: Ник Киргиос, который стал больше говорить об игре; Кевин Андерсон, которому нравится выходить в ¼ финала; Давид Гоффин, который хочет поскорее забыть о травме; Жо-Вилфрид Цонга, который хочет поскорее вспомнить о победах.



Главным фаворитом третьей четверти будет австрией Доминик Тим, который уже во втором раунде может сыграть Даниилом Медведевым (если тому, конечно, удастся победить Фабио Фоньини). А уже в третьем круге Тима будет ждать хозяин кортов Сэм Куэрри. Наиболее вероятным соперником Доминика по четвертьфинальному матчу выглядит Кеи Нишикори — ему может помешать Феррер, который хорошо играл против Федерера в Монреале, но тут у испанца явно не будет такой мотивации.



Во второй половине сетки всё просто: есть Федерер и есть все остальные, хотя в целом сетка получается насыщенной мощными соперниками.



На старте швейцарец может сыграть либо с четвертьфиналистом Монреале Диего Шварцманом, либо с россиянином Кареном Хачановым. Затем швейцарцу, вероятно, предстоит встреча с американцем Джеком Соком, а на участие в четвертьфинале будут претендовать трое — Дель Потро, Димитров и Бердых.



А наиболее вероятными соперниками Федерера в полуфинале (мне не верится, что Хачанов, Сок и Димитров смогут его остановить) видятся Милош Раонич и Александр Зверев. С канадцем всё должно сложиться просто, а вот уровень немца на харде мы оценим в полуфинале и — вполне вероятно — финале Монреаля.



На женском турнире Western & Southern Open первой ракеткой — как и в Туре — будет Каролина Плишкова. Чешка показала, что она способна демонстрировать крутой теннис, но также стало ясно, что доминировать в новом звании она не будет — достаточно затяжной поединка и активного давления — Каролина много ошибается. Уже в третьем круге (во втором — два квалифайера) Плишкова может столкнуться с такой оппоненткой — Кристина Младенович далеко не в той форме, что в начале сезона, но всё равно способна бороться и побеждать. Первая ракетка мира — идеальный вызов, чтобы обрести уверенность в себе.



А уже во втором четверти сыграют Винус Уильямс и Каролин Возняцки — обидчица Плишковой в Торонто, помешать которым постарается Елена Веснина. Так что, можно сказать, что выход в полуфинал будет для чешки очень хорошим результатом.



Фаворитам в борьбе за второе место в полуфинале верхней части сетки будут Гарбин Мугуруса и Светлана Кузнецова. Хотя, разве этого кого-то волнует? Тут стартует Мария Шарапова, для которой это будет очередным «возвращением в Тур». Но ждать от россиянки чего-то выдающегося не стоит. При всём уважении, для неё успехом будет уже завершить матч без травмы. Тем более, на старте её будет ждать чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко.