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https://sport.mail.ru/news/tennis/30662410/
12 августа 2017, 10:30 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки впервые в карьере обыграла действующую первую ракетку мира

Благодаря победе над чешкой Каролиной Плишковой датская теннисистка Каролин Возняцки преодолела четвертьфинальный барьер турнира в Торонто.

Благодаря победе над чешкой Каролиной <span class=error>Плишковой</span> датская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> преодолела четвертьфинальный барьер турнира в Торонто. Увеличить
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Таким образом, Возняцки впервые в карьере удалось нанести поражение действующему первому номеру мирового рейтинга.

Прежде Каролин проиграла все шесть матчей с первыми ракетками мира: пять раз уступала Серене Уильямс и один — Динаре Сафиной. Для Плишковой это стало первым поражением в новом статусе.
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