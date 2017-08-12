Каролин Возняцки впервые в карьере обыграла действующую первую ракетку мира

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Таким образом, Возняцки впервые в карьере удалось нанести поражение действующему первому номеру мирового рейтинга.

Прежде Каролин проиграла все шесть матчей с первыми ракетками мира: пять раз уступала Серене Уильямс и один — Динаре Сафиной. Для Плишковой это стало первым поражением в новом статусе.