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https://sport.mail.ru/news/tennis/30662409/
12 августа 2017, 10:29 | Теннис | GoTennis.ru

Монреаль. Денис Шаповалов за один турнир выиграл больше матчей АТР, чем за весь прошлый период карьеры

Благодаря победе над французом Адрианом Маннарино канадский теннисист Денис Шаповалов стал полуфиналистом турнира в Монреале.

Благодаря победе над французом Адрианом <span class=error>Маннарино</span> канадский теннисист Денис <span class=error>Шаповалов</span> стал полуфиналистом турнира в Монреале. Увеличить
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Таким образом, Денис выиграл четвёртый матч уровня АТР на этой неделе — больше, чем всю свою прошлую карьеру (три победы).

Шаповалов стал самым молодым и самым низкорейтинговым участником полуфинала «Мастерса» с 2003 года — тогда Андрей Павел стал полуфиналистом в Париже.

По итогам турнира Денис войдёт как минимум в Топ-70.
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