Монреаль. Денис Шаповалов за один турнир выиграл больше матчей АТР, чем за весь прошлый период карьеры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, Денис выиграл четвёртый матч уровня АТР на этой неделе — больше, чем всю свою прошлую карьеру (три победы).

Шаповалов стал самым молодым и самым низкорейтинговым участником полуфинала «Мастерса» с 2003 года — тогда Андрей Павел стал полуфиналистом в Париже.

По итогам турнира Денис войдёт как минимум в Топ-70.