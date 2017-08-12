Монреаль. Денис Шаповалов за один турнир выиграл больше матчей АТР, чем за весь прошлый период карьеры
Благодаря победе над французом Адрианом Маннарино канадский теннисист Денис Шаповалов стал полуфиналистом турнира в Монреале.
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Таким образом, Денис выиграл четвёртый матч уровня АТР на этой неделе — больше, чем всю свою прошлую карьеру (три победы).
Шаповалов стал самым молодым и самым низкорейтинговым участником полуфинала «Мастерса» с 2003 года — тогда Андрей Павел стал полуфиналистом в Париже.
По итогам турнира Денис войдёт как минимум в Топ-70.
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