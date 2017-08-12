Прошла жеребьёвка турнира АТР в Цинциннати

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Первый номер при посеве получил испанец Рафаэль Надаль, стартовый соперник которого определится во встрече между одним из победителей квалификации и Ришаром Гаске из Франции.



Вторая ракетка турнира, швейцарец Роджер Федерер, сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Карена Хачанова и аргентинца Диего Шварцмана.



Австрийский спортсмен Доминик Тим, получивший третий номер при посеве, будет противостоять либо итальянцу Фабио Фоньини, либо россиянину Даниилу Медведеву.



Четвёртый сеяный, немец Александр Зверев, сразится с победителем квалифайера и американца Фрэнсиса Тиафо.