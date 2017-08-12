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12 августа 2017, 10:18 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка турнира АТР в Цинциннати

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований АТР Western & Southern Open, которые пройдут с 12 по 20 августа в Цинциннати (США).

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований <span class=error>АТР</span> Western & Southern <span class=error>Open</span> которые пройдут с 12 по 20 августа в Цинциннати (США). Увеличить
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Первый номер при посеве получил испанец Рафаэль Надаль, стартовый соперник которого определится во встрече между одним из победителей квалификации и Ришаром Гаске из Франции.

Вторая ракетка турнира, швейцарец Роджер Федерер, сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Карена Хачанова и аргентинца Диего Шварцмана.

Австрийский спортсмен Доминик Тим, получивший третий номер при посеве, будет противостоять либо итальянцу Фабио Фоньини, либо россиянину Даниилу Медведеву.

Четвёртый сеяный, немец Александр Зверев, сразится с победителем квалифайера и американца Фрэнсиса Тиафо.
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