Прошла жеребьёвка турнира АТР в Цинциннати
Стали известны результаты жеребьёвки соревнований АТР Western & Southern Open, которые пройдут с 12 по 20 августа в Цинциннати (США).
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Первый номер при посеве получил испанец Рафаэль Надаль, стартовый соперник которого определится во встрече между одним из победителей квалификации и Ришаром Гаске из Франции.
Вторая ракетка турнира, швейцарец Роджер Федерер, сыграет с сильнейшим в противостоянии россиянина Карена Хачанова и аргентинца Диего Шварцмана.
Австрийский спортсмен Доминик Тим, получивший третий номер при посеве, будет противостоять либо итальянцу Фабио Фоньини, либо россиянину Даниилу Медведеву.
Четвёртый сеяный, немец Александр Зверев, сразится с победителем квалифайера и американца Фрэнсиса Тиафо.
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