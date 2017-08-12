Слоан Стивенс поднимется почти на 800 мест в рейтинге по итогам «Премьера» в Торонто

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Таким образом, Слоан впервые в карьере стала полуфиналисткой турнира уровня «Премьер». По итогам этих соревнований она гарантированно поднимется в район 150-го места мирового рейтинга — почти на 800 позиций. В данный момент Стивенс — 934-я ракетка мира.