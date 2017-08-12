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https://sport.mail.ru/news/tennis/30662346/
12 августа 2017, 10:17 | Теннис | GoTennis.ru

Слоан Стивенс поднимется почти на 800 мест в рейтинге по итогам «Премьера» в Торонто

Благодаря победе над чешкой Люси Шафаржовой американская теннисистка Слоан Стивенс преодолела четвертьфинальный барьер соревнований Rogers Cup.

Благодаря победе над чешкой <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржовой</span> американская теннисистка <span class=error>Слоан</span> <span class=error>Стивенс</span> преодолела четвертьфинальный барьер соревнований Rogers Cup. Увеличить
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Таким образом, Слоан впервые в карьере стала полуфиналисткой турнира уровня «Премьер». По итогам этих соревнований она гарантированно поднимется в район 150-го места мирового рейтинга — почти на 800 позиций. В данный момент Стивенс — 934-я ракетка мира.
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