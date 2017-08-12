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12 августа 2017, 10:17 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка соревнований WTA в Цинциннати

Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA Western & Southern Open, который будет проходить в Цинциннати (США) с 12 по 20 августа.

Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA Western & Southern <span class=error>Open</span> который будет проходить в Цинциннати (США) с 12 по 20 августа. Увеличить
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Лидером посева стала чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая в своём первом матче на турнире сыграет с победительницей противостояния двух квалифайеров.

Вторая ракетка соревнований, румынка Симона Халеп, тоже стартует в Цинциннати поединком против победительницы игры двух квалифайеров.

Под третьим номером на турнире посеяна немка Анжелик Кербер, которая в стартовом поединке сыграет с сильнейшей в противостоянии Барборы Стрыкова из Чехии и Екатерины Макаровой из России.

Четвёртый номер посева достался Гарбин Мугурусе из Испании. Её стартовая оппонентка определится во встрече квалифайера и американки Лорен Дэвиса.

Мария Шарапова в стартовом матче сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.

Елена Веснина в первом круге сыграет с Каролин Гарсия из Франции, Дарья Касаткина — с квалифайером, Светлана Кузнецова — с квалифайером или с Юлией Путинцевой из Казахстана, а Анастасия Павлюченкова — с Лесей Цуренко из Украины.
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