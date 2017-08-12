Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале

В матче ¼ финала Зверев (4-й номер посева) обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

За выход в финал соревнований Зверев поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в своем матче ¼ финала за 2 часа и 25 минут обыграл француза Адриана Маннарино (2:6, 6:3, 6:4), а еще раньше выбил из дальнейшей борьбы испанца Рафаэля Надаля.