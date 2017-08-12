Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал «Мастерса» в Монреале
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Выступающий под немецким флагом теннисист Александр Зверев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монреале, призовой фонд которого превышает 4,6 миллиона долларов.
В матче ¼ финала Зверев (4-й номер посева) обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
За выход в финал соревнований Зверев поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в своем матче ¼ финала за 2 часа и 25 минут обыграл француза Адриана Маннарино (2:6, 6:3, 6:4), а еще раньше выбил из дальнейшей борьбы испанца Рафаэля Надаля.
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