Американка Слоан Стивенс пробилась в полуфинал теннисного турнира в Торонто
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в полуфинал турнира в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.
В матче ¼ финала Стивенс победила чешку Люцию Шафаржову со счетом 6:2, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
За выход в финал соревнований Стивенс поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки (6-й номер посева).
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