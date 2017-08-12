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12 августа 2017, 9:16 | Теннис | Р-Спорт

Американка Слоан Стивенс пробилась в полуфинал теннисного турнира в Торонто

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в полуфинал турнира в канадском Торонто, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.

В матче ¼ финала Стивенс победила чешку Люцию Шафаржову со счетом 6:2, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

За выход в финал соревнований Стивенс поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки (6-й номер посева).
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