Канадец Шаповалов стал самым молодым полуфиналистом турнира ATP Masters в истории
ТАСС, 12 августа. Канадец Денис Шаповалов обыграл француза Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале (призовой фонд — $5,3 млн).
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18-летний канадец, получивший на турнир wild card, победил со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
В предыдущем круге Шаповалов победил испанца Рафаэля Надаля, который был «посеян» под первым номером. Шаповалов стал самым молодым участником полуфинала турниров ATP серии Masters 1000 в истории, которые проводятся с 1990 года. В день четвертьфинала Шаповалову исполнилось 18 лет и 118 дней. Кроме того, канадец, занимающий 143-е место в рейтинге
В полуфинале Шаповалов встретится с победителем встречи между немцем Александром Зверевым (4) и Кевином Андерсоном из ЮАР.
В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович, отказавшийся от участия в текущем розыгрыше
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