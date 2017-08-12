Канадец Шаповалов стал самым молодым полуфиналистом турнира ATP Masters в истории

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18-летний канадец, получивший на турнир wild card, победил со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

В предыдущем круге Шаповалов победил испанца Рафаэля Надаля, который был «посеян» под первым номером. Шаповалов стал самым молодым участником полуфинала турниров ATP серии Masters 1000 в истории, которые проводятся с 1990 года. В день четвертьфинала Шаповалову исполнилось 18 лет и 118 дней. Кроме того, канадец, занимающий 143-е место в рейтинге теннисистов-профессионалов, стал самым низкорейтинговым участником полуфинала турниров Masters с 2003 года.

В полуфинале Шаповалов встретится с победителем встречи между немцем Александром Зверевым (4) и Кевином Андерсоном из ЮАР.