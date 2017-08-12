Шарапова в первом круге турнира в Цинциннати сыграет с Остапенко
14 августа в американском городе Цинциннати стартует турнир WTA c призовым фондом, превышающим $ 2,5 млн. В первом круге соревнований российская теннисистка Мария Шарапова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
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Соперницей Екатерины Макаровой в первом круге станет чешская спортсменка Барбора Стрыцова, а французская теннисистка испанского происхождения Каролин Гарсия будет противостоять россиянке Елене Весниной.
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